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П'ятьох цивільних в Донецькій області поранено 30 липня через російські обстріли

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П’ятеро цивільних жителів Донецької області зазнали поранень через російську агресію 30 липня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 30 липня росіяни поранили п’ятьох жителів Донеччини", – написав він у телеграм в п’ятницю.

Описуючи безпекову ситуацію в області станом на ранок 31 липня, Філашкін повідомив, що у Краматорському районі у Райгородку Миколаївської громади два приватні будинки знищено, один пошкоджено. У Слов’янську поранено людину, пошкоджено шість приватних будинків і промислове приміщення. У Краматорську поранено три людини, пошкоджено багатоповерхівку і двіадмінбудівлі. У Дружківці поранено одну людину.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 767 людей, у тому числі 48 дітей.

#донецька_область #обстріли
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