П'ятьох цивільних в Донецькій області поранено 30 липня через російські обстріли

П’ятеро цивільних жителів Донецької області зазнали поранень через російську агресію 30 липня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 30 липня росіяни поранили п’ятьох жителів Донеччини", – написав він у телеграм в п’ятницю.

Описуючи безпекову ситуацію в області станом на ранок 31 липня, Філашкін повідомив, що у Краматорському районі у Райгородку Миколаївської громади два приватні будинки знищено, один пошкоджено. У Слов’янську поранено людину, пошкоджено шість приватних будинків і промислове приміщення. У Краматорську поранено три людини, пошкоджено багатоповерхівку і двіадмінбудівлі. У Дружківці поранено одну людину.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 767 людей, у тому числі 48 дітей.