Повідомлено нову підозру у справі незаконного використання лісу для "дачі Медведчука"

Закарпатська обласна прокуратура продовжує встановлювати всіх посадовців, причетних до незаконного використання 226 гектарів державного лісу для резиденції, відомої як "дача Медведчука", повідомляє Офіс генерального прокурора.

"22 липня у межах розслідування повідомлено про підозру у службовій недбалості колишньому директору філії "Свалявське лісове господарство" ДП "Ліси України", який нині є депутатом Свалявської міської ради (ч. 2 ст. 367 КК України)", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п’ятницю.

За даними прокуратури, ексчиновник став сьомим підозрюваним у справі.

У відомстві зазначають, що у 2022-2024 роках він не забезпечив належного контролю за використанням земель лісового фонду та не вжив заходів для припинення їх нецільового використання.

В повідомлені уточняються, що наразі до суду вже скеровано обвинувальні акти щодо трьох посадовців – начальника обласного та екскерівників Воловецького і Свалявського лісових господарств.

"За версією слідства, вони, знаючи про цільове призначення земель, погодили та уклали договори, які дозволили використовувати державний ліс для потреб приватної резиденції", – інформують у прокуратурі.

Досудове розслідування щодо ще трьох осіб триває. Залежно від ролі їм інкримінують самовільне зайняття земельної ділянки, зловживання владою та службову недбалість, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України).

"Йдеться про лісовий масив площею 226 гектарів, на якому збудовано комплекс "Ведмежа Діброва". Територію огородили триметровим парканом завдовжки близько 8 кілометрів, обмеживши доступ громадян і працівників лісового господарства. На ділянці розміщені будівлі, дороги та інші об’єкти інфраструктури", – пояснюють в Офісі генпрокурора.