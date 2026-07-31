Росіяни атакують мирні населені пункти прикордоння Сумської та Чернігівської областей КАБами та безпілотниками – ОВА

Російські окупаційні війська продовжують атакувати населені пункти прикордоння Сумської та Чернігівської областей, зранку на Сумщині завдано ударів чотирма керованими авіабомбами, Чернігівщина потерпала від ударів безпілотниками, є четверо постраждалих, повідомили в обласних військових адміністраціях (ОВА).

"Цього ранку ворог завдав чотирьох ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. На місцях влучань у промисловому секторі – масштабні пожежі. Є значні пошкодження", – написав очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Телеграмі у п’ятницю.

Він зазначив, що за попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих. Люди вчасно зреагували на попередження та перебували в укриттях. "Ворог продовжує свідомо атакувати цивільну інфраструктуру", – додав він.

За словами очільника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, сьогодні зранку росіяни "герберами" вдарили по подвір’ях у селі Семенівської громади – четверо людей постраждали. Пошкоджені будинки.

За даними ОВА, учора ввечері ворожий безпілотник "молнія" вдарив по будинку в селі Семенівської громади. Оселя загорілася. В іншому населеному пункті громади – удар "герберою" по переробному підприємству. Пошкоджено ангар. По підприємству в іншому селі ворог бив "геранями" – пожежу там загасили.

"Уночі – атака "гераней" по фермерському господарству в селі Куликівської громади. Пошкоджений корівник – щонайменше 9 голів худоби загинуло", – додав він.