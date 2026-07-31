Вступники вже зареєстрували більше заяв у вишах, ніж за останні п'ять років, – Міносвіти

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що вступники уже зареєстрували більше заяв у виші, ніж за всю вступну кампанію 2025 року.

Зокрема, 19 липня в Україні стартував основний етап вступної кампанії до закладів вищої освіти – подання заяв на бакалаврат.

Вступники можуть подати до 10 заяв, з них до 5 заяв – на бюджет Для кожної заяви треба визначити пріоритетність, де 1 – найвищий пріоритет.

"Станом на 18:00 (30 липня – ІФ-У) вступники вже зареєстрували та підтвердили в закладах освіти 1031705 заяв на бакалаврат і медичну магістратуру. Це на 102033 заяви більше, ніж за всю вступну кампанію 2025 року, і найвищий показник за останні п’ять років", – йдеться в повідомленні міністерства.

Подати заяви можна до 18:00 1 серпня, рекомендації до зарахування на бюджет вступники отримають не пізніше 6 серпня, а підтвердити вибір місця навчання потрібно до 18:00 11 серпня.

"Понад мільйон заяв ще до завершення основного етапу подання – це насамперед свідчення високого попиту на українську вищу освіту. Водночас остаточні результати кампанії ми зможемо оцінити після отримання рекомендацій і підтвердження вступниками місця навчання", – цитує заступника міністра освіти Миколу Трофименка пресслужба.