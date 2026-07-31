Київ запропонував Варшаві обміняти винищувачі МіГ-29 на безпілотники – Міноборони Польщі

Україна запропонувала Польщі обміняти винищувачі МіГ-29 на безпілотники, заявила заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чарнецька, повідомляє РАР.

"Заступниця міністра національної оборони Магдалена Собковяк-Чарнецька заявила у четвер, що є конкретна відповідь від України; пропозиція вже обговорюється: Польща надсилає МіГи, Україна надає дрони. Вона додала, що уряд "наразі не обговорює" ситуацію, за якої Польща оплатить ремонт цих винищувачів", – йдеться у повідомленні РАР.

Як пояснила Собковяк-Чарнецька, нова пропозиція команди президента України Володимира Зеленського є цілком конкретною. Вона полягає в тому, що Варшава передає Києву свої винищувачі, а натомість отримує українські безпілотники. Водночас, за її словами, польський уряд наразі не розглядає сценарій, за якого Варшава оплачуватиме модернізацію цих винищувачів.

На запитання, чи буде капітальний ремонт цих літаків фінансуватися Україною, вона відповіла: "Якщо українська сторона цього бажає". На запитання про суму вона відповіла, що наразі не відповість на це питання. На запитання, чи розгляне уряд сценарій, за якого Польща оплатить ремонт МіГу, вона наголосила: "Наразі ми не обговорюємо таку ситуацію".

"Конкретна відповідь з української сторони щодо того, які безпілотники вони можуть надати в обмін на літаки МіГ, вже кілька днів як лежить на столі", – підтвердила Собковяк-Чарнецька. За словами Собковяк-Чарнецької, після аналізу нової української пропозиції міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш ухвалить рішення. За словами заступника міністра, така ситуація триватиме недовго і є питанням "максимум кількох тижнів".

Медійники також поцікавилися в неї, чому Варшава не продає винищувачі МіГ-29 Болгарії, адже та хоче їх придбати. Заступниця міністра оборони Польщі пояснила, що переговори щодо придбання винищувачів спочатку були розпочаті саме з Києвом.

Раніше повідомлялося, що українська сторона підтвердила готовність продовжити переговори з Польщею щодо надання МіГ-29.

Як зазначає видання, наприкінці минулого року Міністерство національної оборони та Генеральний штаб Війська Польського оголосили про плановану передачу Україні частини МіГ-29, що залишилися на озброєнні Повітряних сил Польщі. Зараз це застарілі, пострадянські бойові літаки, термін служби яких добігає кінця – періоду, протягом якого їх можна безпечно та ефективно експлуатувати. Ці літаки, що використовуються Польськими ВПС з 1989 року, зараз замінюються сучаснішими, але вони продовжують брати участь у місіях.

Українські пілоти вже отримали близько десятка польських МіГів у попередні роки, а тепер Україна мала отримати ще кілька. Натомість Польща мала отримати доступ до деяких технологій безпілотників, які інтенсивно розробляються та випробовуються на передовій для захисту від російського вторгнення.

Наприкінці червня Polska Grupa Zbrojeniowa підписала лист про наміри щодо співпраці у виробництві дронів з українським виробником TAF Industries, одним з найбільших у галузі. Спільні інвестиції в дрони з Україною також плануються в рамках механізму ЄС SAFE.

Тим часом, приблизно в середині липня, міністр оборони Польщі, відповідаючи на запитання про занепокоєння українців щодо необхідності модернізації літаків, сказав, що вони відкриті до обговорення. "Якщо Україна бачить потребу в модернізації, ми, звичайно, можемо допомогти, але витрати є відповідальністю української держави або країн-союзників, які будуть готові покрити ці витрати", – сказав він.