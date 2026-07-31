МВС: 70 рятувальників та 15 спецавто відбули до Франції для гасіння лісових пожеж, Україна готова скерувати авіацію ДСНС

Група із 70 українських рятувальників вранці в п’ятницю, 31 липня, вирушила до Франції для надання допомоги у боротьбі з лісовими пожежами, група оснащена 15 спеціалізованими автомобілями, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"Сьогодні вранці українські рятувальники вирушили до Франції, аби допомогти у боротьбі з лісовими пожежами. За дорученням президента України Володимира Зеленського та в межах Механізму цивільного захисту ЄС до Французької Республіки направлено зведений загін із 70 рятувальників та 15 спеціалізованих автомобілів", – написав Вигівський у Телеграмі.

Міністр також повідомив, що напередодні провів онлайн-розмову з міністром внутрішніх справ Франції Лораном Нуньєсом. За його словами, сторони обговорили деталі щодо роботи української команди рятувальників у Франції. Також Вигівський повідомив, що Україна готова у разі додаткової потреби скерувати авіацію ДСНС на допомогу у гасінні лісових пожеж.

"Дякую очільнику МВС Французької Республіки за високу оцінку роботи підрозділів системи МВС України та готовність посилення співпраці між нашими міністерствами", – додав Вигівський.

"Попри виклики повномасштабної війни та десятки щоденних обстрілів, Україна завжди готова прийти на допомогу тим, хто поруч із нами у найважчі часи", – резюмував Вигівський.