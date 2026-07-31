Петиція до президента про присвоєння звання "Герой України" іноземцям набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті інтернет-представництва президента із закликом ініціювати законодавчі зміни щодо можливості присвоєння звання "Герой України" іноземцям та особам без громадянства набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті президента, петицію було подано 1 травня, станом на 30 липня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"З початку повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України поряд із громадянами України нашу державу захищають також іноземці та особи без громадянства, які добровільно стали на бік України та беруть безпосередню участь у забезпеченні її оборони, захисті незалежності, суверенітету і територіальної цілісності. За відкритими оцінками міжнародних джерел, зокрема The Washington Post, тисячі іноземців з різних країн світу приєдналися до захисту України та беруть безпосередню участь у бойових діях", – йдеться у петиції.

За словами авторки петиції, чинне законодавство України не забезпечує можливості повноцінного відзначення таких осіб на найвищому рівні, що створює ситуацію, за якої особи, які здійснили тотожні за змістом геройські вчинки в інтересах держави, опиняються у різному правовому становищі з громадянами України.

У зв’язку з чим, вона пропонує президенту підтримати уже існуючий на цю тему законопроєкт №7296, або внести в парламент свій, який передбачатиме можливість присвоєння такого звання іноземцям та особам без громадянства за здійснення визначного геройського вчинку, пов’язаного із захистом України.

Згідно із діючим законодавством звання "Герой України" присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень. Також передбачається, що звання "Герой України" як виняток може бути присвоєно посмертно іноземцю, нагородженому орденом Героїв Небесної Сотні, за здійснення визначного геройського вчинку, пов’язаного з обстоюванням конституційних принципів демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року).

Як повідомлялося, у квітні 2022 року народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №7296 про внесення змін до закону "Про державні нагороди України" щодо присвоєння звання "Герой України" особам, які не є громадянами України.

Також в лютому 2024 року народний депутат із фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу запропонував Верховній Раді (№11033) дозволити надавати звання "Герой України" іноземцям за мужність і героїзм, проявлені під час стримування агресії Росії проти України.