Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки на Львів зросла до 38 осіб – ОВА

Унаслідок вчорашньої ракетної атаки російських військ на Львів постраждали вже 38 людей, одна людина загинула, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Унаслідок вчорашньої ракетної атаки на Львів постраждали 38 людей. На жаль, загинув 35-річний чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким", – написав Козицький у Телеграм.

Він зазначив, що наразі триває розбір завалів після ракетного удару.

Раніше зазначалося, що внаслідок масованої ракетної атаки РФ по Львову в ніч на 30 липня 2026 року постраждало 36 людей, серед них є діти та рятувальник, а також під завалами багатоповерхівки було виявлено тіло загиблого чоловіка.