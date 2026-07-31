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Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки на Львів зросла до 38 осіб – ОВА

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Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки на Львів зросла до 38 осіб – ОВА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок вчорашньої ракетної атаки російських військ на Львів постраждали вже 38 людей, одна людина загинула, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Унаслідок вчорашньої ракетної атаки на Львів постраждали 38 людей. На жаль, загинув 35-річний чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким", – написав Козицький у Телеграм.

Він зазначив, що наразі триває розбір завалів після ракетного удару.

Раніше зазначалося, що внаслідок масованої ракетної атаки РФ по Львову в ніч на 30 липня 2026 року постраждало 36 людей, серед них є діти та рятувальник, а також під завалами багатоповерхівки було виявлено тіло загиблого чоловіка.

#атака_рф #львів #постраждалі
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