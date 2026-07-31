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Внаслідок російських ударів по Нікопольщині загинули двоє людей, ще троє постраждали – ДСНС

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Внаслідок російських ударів по Нікопольщині загинули двоє людей, ще троє постраждали – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок російських ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області загинули двоє людей, ще троє дістали поранення, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, одного з постраждалих рятувальники евакуювали з небезпечної зони та доправили до медичного закладу. Унаслідок атак пошкоджено підприємство та автомобілі.

"2 людини загинули, ще 3 постраждали через російські удари по Нікопольщини", – йдеться в повідомленні, поширеному у соціальній мережі Facebook ранком п'ятниці.

Також під прицілом російських військ перебували Дніпровський, Павлоградський та Синельниківський райони. Там пошкоджено будівлі підприємства харчової промисловості, сільської ради, заклад освіти, приватні будинки та магазини.

#дніпропетровська #обстріли
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