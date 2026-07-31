ППО України збила 195 з 255 ворожих цілей, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях

Сили оборони України у ніч на п'ятницю знешкодили 195 ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання 22 на чотирнадцяти локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 31 липня (з 18:00 30 липня) противник атакував 255 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ – рф., ТОТ – Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Тим часом, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.