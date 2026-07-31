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Семеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Семеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетою, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову та 18 населених пунктах області, 7 людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У сел. Вільшани Солоницівської громади постраждали жінки 37, 53 і 85 років та 52-річний чоловік; у м. Харків зазнала поранень 72-річна жінка; у сел. Золочів поранено 43-річного чоловіка; у м. Дергачі зазнала гострої реакції на стрес 69-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

 

#харківська_область #обстріл
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