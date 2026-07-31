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Росіяни за добу завдали ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, шестеро людей поранені

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Росіяни за добу завдали ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, шестеро людей поранені
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська протягом доби завдали 842 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого шестеро людей дістали поранення у Запорізькому районі, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 38 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком п'ятниці у Телеграм.

За його словами, окупанти завдали 18 авіаударів по Малокатеринівці, Юліївці, Мирівці, Оріхову, Преображенці, Червоній Криниці, Широкому, Єгорівці, Свободі, Микільському та Воскресенці.

Крім того, російські війська здійснили 630 ударів безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV, по Запоріжжю та низці населених пунктів області, один обстріл із реактивних систем залпового вогню по Щербаках, а також завдали 193 артилерійських ударів по населених пунктах регіону.

"Шестеро людей поранено внаслідок ворожих атак по Запоріжжю і Запорізькому районах", – написав Федоров.

 

#запорізька #обстріл
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