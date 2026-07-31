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Білецький про політичне майбутнє після війни: Коли війна закінчиться, тоді і будемо вирішувати

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Командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький в інтерв'ю для Лори Лумер
Командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький в інтерв'ю для Лори Лумер | Фото: https://www.youtube.com/watch?v=byEaxqxVlzM

Командир 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрій Білецький заявив, що не визначався зі своїм політичним майбутнім і можливістю участі у виборах після завершення війни, оскільки наразі зосереджений виключно на виконанні військових завдань.

Відповідаючи на запитання про можливу участь у політиці та балотування на посаду президента України, Білецький наголосив, що до завершення війни залишається військовим і зосереджений на результатах на фронті.

"Я не кокетничаю, не граю, але я собі дав слово, що до кінця війни я військовий і зосереджений виключно на результаті і перемозі, і на виживанні моїх солдатів", – сказав він в інтерв'ю американській MAGA-блогерці Лорі Лумер.

За словами командира корпусу, після завершення війни він визначатиметься зі своїм подальшим шляхом: "Коли війна закінчиться, тоді і будемо вирішувати, що робити далі, але, безумовно, хочеться, щоб наша країна стала кращою, наша країна стала поваженішою, багатшою, бо це, мабуть, наш спільний борг перед тими, хто загинув".

Він також висловився проти проведення виборів під час дії воєнного стану, зазначивши, що політична боротьба в умовах повномасштабної війни може негативно вплинути на обороноздатність держави.

"Я проти будь-яких виборів під час війни. Українське суспільство, як і американське, досить поляризовано, і це може серйозно відбитися на нашій обороноздатності", – заявив Білецький.

Водночас на запитання, чи розглядав би він можливість балотування на посаду президента України у майбутньому, Білецький не дав остаточної відповіді, зазначивши, що зараз не час ухвалювати такі рішення.

 

#війна #вибори #політика
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