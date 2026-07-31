Сили безпілотних систем уразили за добу 1636 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1636 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 373 одиниці особового складу, з яких 173 – ліквідовано; 57 точок вильоту БпЛА; 12 засобів РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 113 одиниць автомобільної техніки; 12 артилерійських систем; 304 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер", "крило", "шахед" та гербера".

"З початку липня (01-30.07) підрозділами угруповання СБС уражено 51 745 цілей противника, з них 11 126 – особового складу противника", – повідомили СБС.