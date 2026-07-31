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Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі Patriot

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Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі Patriot
Фото: https://www.spiegel.de/politik/

Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не ухвалив рішення щодо того, чи дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot, зазначивши, що Вашингтон розглядає це питання.

"Це надзвичайна зброя, і… ми повинні бути трохи обережними щодо того, кому видаємо ліцензії. Ми насправді не ліцензуємо обладнання", – наголосив Трамп в інтерв'ю Financial Times у четвер, окремо зазначивши, що вони "розглядають це питання".

Також Трамп заявив, що його головною метою є припинення війни Росії проти України. Він повідомив, що його спеціальні представники Джаред Кушнер і Стів Віткофф найближчими днями вперше відвідають Україну.

"Дуже просто: ми хочемо, щоб війна Росії проти України закінчилася. Я не шукаю ракети. Ми шукаємо миру", – наголосив президент США.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський інформував, що Україна розраховує до кінця 2026 року отримати технічну можливість виробляти ракети для американських зенітних ракетних комплексів Patriot та працює над отриманням відповідних ліцензій.

Також Зеленський зазначав про домовленості щодо спільного виробництва перехоплювачів для систем Patriot з американською оборонною компанією Raytheon.

Крім того, під час зустрічі у Білому домі у вівторок, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп обговорили питання надання Україні ліцензій на виробництво перехоплювачів для систем ППО Patriot.

 

#patriot #сша #ліцензія
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