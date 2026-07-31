Російська ракета зруйнувала у Києві завод дронів американської компанії Terminal Autonomy – ЗМІ

Унаслідок російського ракетного удару по Києву було зруйновано виробничий об'єкт американської компанії Terminal Autonomy, яка виготовляє високоточні далекобійні дрони із системами наведення, стійкими до російських засобів радіоелектронного придушення, повідомляє The Guardian.

"Фабрика дронів у Києві, зруйнована російською балістичною ракетою в п'ятницю, належала американській корпорації, зареєстрованій у штаті Делавер, що, схоже, є першим випадком, коли Москва атакувала американську компанію у цьому конфлікті", – йдеться в повідомленні.

Колишній високопосадовець розвідки США Ентоні Вінчі заявив, що Росія не зважає на те, кому належить виробничий об'єкт, якщо вважає його військовою ціллю.

"Росіянам байдуже, кому належить виробничий об'єкт. Це все одно є ціллю. Їм байдуже, чи це американська компанія, чи хтось інший", – сказав Вінчі.

За інформацією видання, Terminal Autonomy є американською корпорацією, зареєстрованою у штаті Делавер у 2023 році. Атака на підприємство може бути першим випадком у межах війни, коли Росія завдала удару по виробничому об'єкту американської компанії.

Компанія спеціалізується на розробці безпілотників із використанням технологій штучного інтелекту. На сайті Terminal Autonomy зазначено: "Ми розгортаємо боєприпаси баражувального типу з керуванням за допомогою ШІ та високоточні боєприпаси, які вже перебувають на активній службі проти ворожих цілей на передовій".