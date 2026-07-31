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Звинувачення "Азову" є частиною російської пропаганди, переконаний Білецький

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Командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький
Командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький | Фото: https://www.youtube.com/watch?v=byEaxqxVlzM

Командир 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрій Білецький заявив, що звинувачення підрозділу "Азов" у нацизмі є частиною російської інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію України, наголосивши, що діяльність підрозділу та його склад, зокрема участь військовослужбовців різних національностей, спростовують такі твердження.

Про це Білецький сказав в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер, відповідаючи на запитання щодо звинувачень на адресу "Азову", зокрема через поширення фотографій із нібито нацистською символікою та дискусії навколо емблеми підрозділу.

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За словами Білецького, твердження про нібито нацистський характер "Азову" активно використовує Росія, оскільки такий наратив є вигідним для Москви в її інформаційній війні проти України.

"Історія з тим, щоб заявити, що ми нацисти, вона, безумовно, супервигідна, що знову-таки продається в першу чергу на Заході", – сказав він.

Командир 3-го армійського корпусу зазначив, що Росія пов'язує свої звинувачення з нібито захистом російськомовного населення України, однак, за його словами, сам він виріс у російськомовній родині, а значна частина перших бійців "Азову" походила зі східних областей України.

"Один із таких російськомовних із російськомовної сім'ї до недавніх пір – це особисто я. З самого початку АЗОВ майже повністю складався з бійців зі Східної України – Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей", – зазначив командир корпусу.

"Для мене, якщо говорити про націонал-соціалізм, фашизм і так далі, то його невід'ємними частинами є ідея домінування однієї нації над іншою і ідея захоплення життєвого простору, або, як німці це називали, "Lebensraum"", – сказав він.

Командир 3-го армійського корпусу також звернув увагу на те, що "Азов" діяв у Маріуполі – місті з багатонаціональним населенням, а до складу підрозділу входили військовослужбовці різного походження.

"АЗОВ був озброєною військовою частиною. Він знаходився в абсолютно досить специфічному інтернаціональному місті Маріуполь, де велика громада греків, кавказців, мусульман і євреїв. І всі ці люди цих національностей служили в батальйоні АЗОВ у значних кількостях", – сказав Білецький.

Він стверджує, що такі звинувачення не відповідають дійсності, посилаючись, зокрема, на низький рівень проявів антисемітизму та ксенофобії в Україні порівняно з іншими європейськими країнами: "Якщо в Україні нацизм або батальйон АЗОВ колись був нацистським, у мене питання: чому в Україні найнижчий рівень актів антисемітизму і ксенофобії в Європі? Де хоч один прояв нашого нацизму?".

Білецький наголосив, що оцінка подібних звинувачень має ґрунтуватися на фактах, а не на інформаційних наративах, які, за його словами, поширює Росія.

Зокрема у дописі, поширеному в соціальній мережі X Лора Лумер зазначила, що раніше вважала "Азов" підрозділом, який складається з нацистів, однак після інтерв'ю з Андрієм Білецьким змінила своє уявлення про формування. За її словами, під час розмови вона дійшла висновку, що в підрозділі діють правила проти ненависті, а серед його військовослужбовців є представники різних національностей, зокрема єврейського походження.

#азов #звинувачення
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