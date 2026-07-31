Звинувачення "Азову" є частиною російської пропаганди, переконаний Білецький

Командир 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрій Білецький заявив, що звинувачення підрозділу "Азов" у нацизмі є частиною російської інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію України, наголосивши, що діяльність підрозділу та його склад, зокрема участь військовослужбовців різних національностей, спростовують такі твердження.

Про це Білецький сказав в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер, відповідаючи на запитання щодо звинувачень на адресу "Азову", зокрема через поширення фотографій із нібито нацистською символікою та дискусії навколо емблеми підрозділу.

За словами Білецького, твердження про нібито нацистський характер "Азову" активно використовує Росія, оскільки такий наратив є вигідним для Москви в її інформаційній війні проти України.

"Історія з тим, щоб заявити, що ми нацисти, вона, безумовно, супервигідна, що знову-таки продається в першу чергу на Заході", – сказав він.

Командир 3-го армійського корпусу зазначив, що Росія пов'язує свої звинувачення з нібито захистом російськомовного населення України, однак, за його словами, сам він виріс у російськомовній родині, а значна частина перших бійців "Азову" походила зі східних областей України.

"Один із таких російськомовних із російськомовної сім'ї до недавніх пір – це особисто я. З самого початку АЗОВ майже повністю складався з бійців зі Східної України – Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей", – зазначив командир корпусу.

"Для мене, якщо говорити про націонал-соціалізм, фашизм і так далі, то його невід'ємними частинами є ідея домінування однієї нації над іншою і ідея захоплення життєвого простору, або, як німці це називали, "Lebensraum"", – сказав він.

Командир 3-го армійського корпусу також звернув увагу на те, що "Азов" діяв у Маріуполі – місті з багатонаціональним населенням, а до складу підрозділу входили військовослужбовці різного походження.

"АЗОВ був озброєною військовою частиною. Він знаходився в абсолютно досить специфічному інтернаціональному місті Маріуполь, де велика громада греків, кавказців, мусульман і євреїв. І всі ці люди цих національностей служили в батальйоні АЗОВ у значних кількостях", – сказав Білецький.

Він стверджує, що такі звинувачення не відповідають дійсності, посилаючись, зокрема, на низький рівень проявів антисемітизму та ксенофобії в Україні порівняно з іншими європейськими країнами: "Якщо в Україні нацизм або батальйон АЗОВ колись був нацистським, у мене питання: чому в Україні найнижчий рівень актів антисемітизму і ксенофобії в Європі? Де хоч один прояв нашого нацизму?".

Білецький наголосив, що оцінка подібних звинувачень має ґрунтуватися на фактах, а не на інформаційних наративах, які, за його словами, поширює Росія.

Зокрема у дописі, поширеному в соціальній мережі X Лора Лумер зазначила, що раніше вважала "Азов" підрозділом, який складається з нацистів, однак після інтерв'ю з Андрієм Білецьким змінила своє уявлення про формування. За її словами, під час розмови вона дійшла висновку, що в підрозділі діють правила проти ненависті, а серед його військовослужбовців є представники різних національностей, зокрема єврейського походження.