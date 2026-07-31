Окупанти за добу втратили 1340 осіб та 416 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1340 окупантів, один танк, 42 артсистеми, сім бронемашин, 1525 БПЛА, а також 416 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 446 150 (+1 340) осіб, танків – 12 231 (+1) од, бойових броньованих машин – 25 056 (+7) од, артилерійських систем – 47 045 (+42) од, РСЗВ – 1 976 (+0) од, засоби ППО – 1 525 (+3) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 081 (+10) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 435 665 (+1 525) од, крилаті ракети – 5 005 (+55) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 128 034 (+413) од, спеціальна техніка – 4 483 (+3) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1DUqaYg9Je/