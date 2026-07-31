31 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

31 липня відзначають День незвичайних музичних інструментів, Всесвітній день рейнджера, Міжнародний день вшанування рятувальників.

Православна церква вшановує пам'ять святого праведного Євдокима.

У католиків - День святого Ігнатіуса Лойоли, засновника Товариства Ісуса (ордену єзуїтів), який присвятив своє життя служінню вірі та духовному відродженню.

31 липня День народження відзначають письменниця Джоан Роулінґ та її літературний герой Гаррі Потер.

День 1618 Російська агресія - Day 1618 Russian aggression

День незвичайних музичних інструментів

31 липня - День незвичайних музичних інструментів. Тих, які використовуються не масштабно і, тому, не настільки широко відомі. Серед таких - клавікорд, варган, кітаррон, блокфлейта, глюкофон, ханг, діджеріду, шарманка.

А є й зовсім дивовижні. Наприклад, котяче піаніно - у джерелах 19 століття є зображення посаджених у рядок домашніх улюбленців, хвости яких зв'язані з клавіатурою піаніно, і під час натискання на клавіші кішки відчували біль і починали видавати гучні звуки, які чимось нагадували мелодію; або гідралофон (є результатом перетворення коливань рідини на звуки); або величезний орган у концертному залі Бордуок в Атлантік-Сіті, який містить понад 33 тисячі труб; або індонезійський бонанг із бронзових гонгів, які стоять у ряд на дерев'яній підставці (як резонатори над гонгами підвішують півсфери з глини).

Дивовижні звуки можна почути у виконанні зімбабвійської мбіри, індійської сурми з морської мушлі та африканського танбурина. А мелодії, що видаються бубном і варганом, вважаються частиною шаманських ритуалів і можуть відкривати ворота у світ духів.

Список незвичайних пристроїв для відтворення музики досить великий. До того ж, існує і безліч незвичайних інструментів внаслідок модифікацій традиційних - сирні барабани, овочеві сопілки, велика кількість модифікованих арф, органів, гітар і духових інструментів.

Всесвітній день рейнджера

Всесвітній день рейнджера або паркового рейнджера, що відзначається щорічно 31 липня, заснований 2007 року Міжнародною федерацією рейнджерів, щоб відзначити внесок паркових рейнджерів в охорону природи і вшанувати пам'ять загиблих рейнджерів під час несення своєї служби.

Термін рейнджер (від англ. Ranger) з'явився в 17 столітті, спочатку так називали англійських солдатів, які воювали у війську короля Філіпа (1675-1676). Сьогодні в суспільстві слово "рейнджер" найчастіше асоціюється з поліцейським або військовим, головне завдання якого - підтримання порядку або проведення спеціальних операцій.

Рейнджери армії США - це підрозділи сухопутних військ, а техаські рейнджери - основний підрозділ у техаському Департаменті громадської безпеки, що займається розслідуванням кримінальних злочинів, затриманням злочинців, відновленням громадського порядку.

Але сьогодні відзначається професійне свято саме паркових рейнджерів, або державних інспекторів з охорони тварин і довкілля.

Міжнародний день вшанування рятувальників

Міжнародний день вшанування рятувальників відзначається щорічно 31 липня, – це день, присвячений вшануванню та оцінці професіоналів, які гарантують безпеку відвідувачів басейнів і пляжів.

Рятувальники – це герої за лаштунками, які присвячують свій час і життя створенню безпечного середовища для плавців. Вони проводять інструктажі, постійно стежать за гостями, щоб запобігти травмам, і рятують їх від небезпечних для життя нещасних випадків. За оцінками, близько 10 000 людей щорічно рятуються від утоплення рятувальниками, що свідчить про їхні героїчні зусилля.

Народилися в цей день:

230 років від дня народження Жана-Батіста-Гаспара Дебюро [справж. – Ян Кашпар Дворжак] (1796–1846), французького актора-міма;

160 років від дня народження Діонісія Дорожинського (1866–1930), українського теолога, богослова, священника, педагога, церковного та освітньо-культурного діяча, одного із засновників Українського богословського наукового товариства, який власним коштом видавав "Богословський вісник";

90 років від дня народження Валерія Федоровича Гужви (1936), українського письменника, перекладача;

80 років від дня народження Володимира Дмитровича Шевченка (1946–2012), українського артиста цирку, дресирувальника, генерального директора та художнього керівника Національного цирку України.

Ще цього дня:

1919 - Армія УНР та Українська Галицька армія зайняли Київ;

1837 - Відбулося урочисте закладення (Червоний корпус) Київського університету;

1919 - У Німеччині ухвалено Веймарську конституцію. Німеччина стала республікою;

1924 - Польський уряд заборонив вживати українську мову в державних і самоврядних установах Західної України;

1941 - Кость Паньківський у Львові обраний головою Генерального секретаріату Української Національної Ради;

1971 - Уперше людина проїхала Місяцем на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle;

1975 - У Гельсінкі відкрилася Нарада з безпеки і співробітництва в Європі, на якій ухвалено Заключний акт, що містить розділ про права людини;

1994 - Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною - 6,14 м.

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять праведного Євдокима Каппадокіянина, який жив у 9 столітті в Малій Азії.

Євдоким народився в родині знатних і благочестивих християн Василя і Євдокії. З дитячих років майбутній святий вирізнявся праведністю і послухом. Давши обітницю безшлюбності, він намагався уникати всілякого спілкування з жінками і навіть не піднімав на них погляд. Тільки зі своєю матір'ю він вів бесіди. За доброчесне життя імператор призначив Євдокима правителем Харсіанської області. Свої обов'язки він виконував справедливо і з лагідністю, дбав про сиріт і вдів, захищав усіх скривджених.

За переказами, своїм бездоганним життям Євдоким догодив Богу, і той покликав його до себе в 33-річному віці. Одразу ж після смерті праведника біля його труни почали відбуватися чудеса, багато хворих знаходили зцілення. За кілька місяців труну відкрили і виявили нетлінні мощі, що пахнуть чудовим ароматом.

Православна церква вважає Євдокима одним із покровителів родин - багато в чому завдяки теплим стосункам, які святий підтримував зі своїми батьками.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна, Єлизавета.

З прикмет цього дня:

Сильний вітер обіцяє багато снігу взимку, а повна відсутність вітру — спокійну осінь. Ранковий туман, який швидко розсіюється, передвіщає ясну погоду; якщо ж він стелиться над лісом — буде багато грибів. Ранковий дощ 31 липня прогнозує дощовий серпень. Мухи кусаються та проявляють занепокоєння — до погіршення погоди, а раки, що зариваються в пісок — перед грозою. Пожовкле листя на березі говорить про ранню осінь.

Цього дня не радять вирушати в далеку дорогу чи у відрядження, бо поїздка буде невдалою. У народі вірили, що 31 липня краще не робити важливих чи великих покупок. Заборонено лаятися, сваритися з рідними та бажати комусь зла, щоб не накликати тривалі негаразди. Не слід просто так викидати залишки їжі зі столу — до них треба ставитися з повагою.

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