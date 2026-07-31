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"Флеш": війна перейшла у фазу виснаження, фронт майже не рухається

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Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") заявив, що активні зміни на лінії фронту майже відсутні, а війна перейшла у фазу виснаження, під час якої Україна та Росія завдають ударів по інфраструктурі одна одної.

"Фронта майже не рухаються. Але зараз триває інша війна, війна на виснаження. Ми знищуємо інфраструктуру Росії, вони знищують нашу", – зазначив Бескрестнов.

За його словами, нинішня війна, як і всі війни, рано чи пізно завершиться, однак її наслідки будуть важкими для обох країн.

"Тільки переможця не буде, обидві країни вийдуть з війни зі зруйнованою економікою, інфраструктурою та великими людськими втратами", – наголосив радник президента України.

Бескрестнов також зазначив, що Україна закликає Росію припинити бойові дії, однак ці заклики залишаються без відповіді.

Джерело: https://t.me/serhii_flash/7627

#війна #фронт #ситуація
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