Іспанія залучить армію для стабілізації ситуації в Сеуті після прориву мігрантів, загинули дев'ятеро людей

Іспанія залучить підрозділи Збройних сил для стабілізації ситуації в Сеуті після масового прориву мігрантів через кордон із Марокко, внаслідок якого загинули щонайменше дев'ятеро людей, повідомляє Associated Press.

Масовий перетин кордону стався після того, як тисячі мігрантів, переважно марокканців, прорвали прикордонний паркан і потрапили на територію іспанського ексклаву Сеута. Місцева влада звернулася до центрального уряду з проханням про підкріплення через загострення ситуації та перевантаження пунктів прийому.

Уряд Іспанії заявив, що Збройні сили допоможуть Цивільній гвардії "забезпечити безпеку в місті Сеута". Також повідомляється, що прем'єр-міністр Педро Санчес разом із міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласкою відвідають Сеуту у п'ятницю.

Голова асоціації, що представляє співробітників іспанської Цивільної гвардії, які охороняють кордон у Сеуті, Рашид Сбіхі назвав ситуацію на кордоні "абсолютним хаосом".

"Неможливо назвати точні цифри, але кордон перетинають тисячі мігрантів", – заявив він.

За його словами, прикордонний контроль фактично не впорався з масштабом потоку людей.

На відео з місця подій було видно натовпи людей, які рухалися хвилерізами на пляжі Тарахаль у напрямку місцевих доріг. Серед тих, хто намагався потрапити до Сеути, були молоді чоловіки, а також сім'ї з жінками та маленькими дітьми.

"Урядова делегація Іспанії в Сеуті повідомила, що щонайменше дев'ять людей загинули в четвер під час хаосу. Вона не надала подробиць щодо обставин загибелі, однак у воді можна було побачити тіла", – йдеться в повідомленні.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило, що уряд Марокко "тісно співпрацює" з Мадридом для врегулювання ситуації. За даними відомства, марокканська поліція зупиняє численних людей, які намагаються перетнути кордон, а обидві країни домовилися працювати над якнайшвидшим поверненням усіх осіб, які незаконно потрапили до Сеути.

Влада Сеути раніше закликала центральний уряд оголосити надзвичайний стан із міркувань національної безпеки, збільшити кількість правоохоронців і розгорнути армію на кордоні для гарантування безпеки громадян.

Джерело: https://apnews.com/article/spain-ceuta-tarajal-morocco-migrants-5c864e5f951e2a7cf7a3eac417668e97