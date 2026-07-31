Рязанський НПЗ у РФ зупинив переробку нафти після атаки українських безпілотників – ЗМІ

Після атаки українських безпілотників Рязанський нафтопереробний завод у Росії припинив переробку сирої нафти, а його зупинка може тривати близько двох тижнів, повідомили Reuters два галузеві джерела.

"Рязанський НПЗ припинив роботу в середу. Очікується, що зупинка триватиме близько двох тижнів", – повідомило одне з джерел агентства у четвер.

Галузеві джерела пояснили, що після незапланованої зупинки нафтопереробних потужностей їхнє повернення до роботи потребує значного часу через необхідність запуску первинних і вторинних установок переробки, налаштування технологічних процесів та відновлення необхідних параметрів якості продукції.

"За даними галузевих джерел, у 2024 році завод переробив 13,1 млн метричних тонн сирої нафти, що становить близько 4,9% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Минулого року він виробив 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного пального та 4,3 млн тонн мазуту", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/russias-ryazan-refinery-has-halted-oil-processing-after-drone-attack-sources-say-2026-07-30/