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Події

Сили оборони відбили з початку доби 226 ворожих атак – Генштаб

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З початку доби відбулося 226 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 четверга.

"Агресор завдав одного ракетного удару, застосував 74 ракети, здійснив 50 авіаційних ударів із застосуванням 181 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 5566 дронів-камікадзе та здійснив 2268 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 30 та 25 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41635

#війна #ворог #генштаб #атаки
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