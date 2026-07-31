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Румунія підняла в повітря два F-16 через виявлення повітряних цілей поблизу кордону з Україною

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Система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони Румунії ввечері в четвер виявила групу повітряних цілей поблизу річкового кордону з Україною, після чого для моніторингу ситуації були підняті в повітря два винищувачі F-16.

"Два літаки F-16 з 86-ї авіабази в Борчеа піднялися в повітря о 21:12 для моніторингу ситуації", – повідомило Міністерство національної оборони Румунії в соціальній мережі X.

Крім того, Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про введення заходів з оповіщення населення в повіті Тулча, після чого було розіслано повідомлення RO-Alert.

"Ми повідомимо нові подробиці, щойно вони стануть доступними", – йдеться в повідомленні відомства.

Джерело: https://x.com/mapnromania/status/2082896900320264703?s=46

#винищувачі #румунія #кордон
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