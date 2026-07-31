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Трамп заявив про досягнення угоди щодо повного роззброєння ХАМАС та інших збройних угруповань у Газі

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Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення Радою миру "історичної угоди" щодо повного роззброєння ХАМАС та інших збройних угруповань у Газі, назвавши це важливим кроком на шляху до тривалого миру та безпеки.

"Сьогодні Рада миру досягла ІСТОРИЧНОЇ угоди про ПОВНЕ РОЗЗБРОЄННЯ "Хамас" та всіх інших збройних угруповань у Газі. Це знаковий крок на шляху до тривалого МИРУ та БЕЗПЕКИ", – написав Трамп у дописі, поширеному в соціальній мережі Truth Social.

За його словами, домовленість є вирішальним кроком для переходу Гази під управління нового палестинського уряду, який тісно співпрацюватиме з Радою миру для надання допомоги палестинському народу.

"Ця угода є вирішальним кроком до того, щоб Газа нарешті перейшла під управління нового палестинського уряду, який тісно співпрацюватиме з Радою миру задля допомоги палестинському народу", – зазначив президент США.

Водночас Трамп заявив, що Ізраїль отримає необхідні гарантії безпеки, оскільки, за його словами, Газа більше не використовуватиметься як база для терористичних атак.

"Водночас Ізраїль отримає безпеку, на яку заслуговує, оскільки Газа більше не використовуватиметься як база для терористичних атак", – йдеться у заяві президента США.

Джерело: https://x.com/trumpdailyposts/status/2082965272865182167?s=46

#роззброєння #ізраїль #угода #сша #угрупування
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