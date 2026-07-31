Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга обговорив із главою МЗС Канади підготовку зустрічі коаліції за повернення українських дітей

1 хв читати
Додати як джерело

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонної розмови з главою МЗС Канади Анітою Ананд обговорив підготовку до наступної зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та подальші кроки для просування цієї гуманітарної ініціативи.

За його словами, під час розмови він поінформував канадську колегу про останні масштабні російські атаки на українські міста та їхні наслідки.

Окремо сторони обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та важливість забезпечення свободи судноплавства, що має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки.

"Я поінформував Аніту про останні масштабні російські атаки на українські міста та їхні наслідки. Ми також обговорили питання безпеки в Чорному морі та важливість забезпечення свободи судноплавства, що має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки", – йдеться в повідомленні с поширеному у соціальній мережі Х.

Крім того, міністри обговорили підготовку до наступної зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та шляхи посилення гуманітарної ініціативи: "обговорили підготовку до наступної зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та шляхи просування цієї надзвичайно важливої гуманітарної ініціативи".

Він зазначив, що під час переговорів сторони узгодили подальший розвиток взаємовигідного двостороннього партнерства між Україною та Канадою, а також майбутні контакти між лідерами двох країн і представниками зовнішньополітичних відомств.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2082917717875831057?s=46

#діти #канада #розмова
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: усі без винятку укриття мають бути невідкладно перевірені, а доступ до них – забезпечений

Корецький: усі без винятку укриття мають бути невідкладно перевірені, а доступ до них – забезпечений

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив профільним міністерствам, службам, обласним військовим адміністраціям, зокрема Київській міській вій…

Читати
ЄС остаточно ухвалив рішення продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року – дипломат

ЄС остаточно ухвалив рішення продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року – дипломат

Європейський союз остаточно ухвалив рішення продовжити ще на один рік – до березня 2028 року – тимчасовий захист для українців, які шукають захисту в…

Читати