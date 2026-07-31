Сибіга обговорив із главою МЗС Канади підготовку зустрічі коаліції за повернення українських дітей

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонної розмови з главою МЗС Канади Анітою Ананд обговорив підготовку до наступної зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та подальші кроки для просування цієї гуманітарної ініціативи.

За його словами, під час розмови він поінформував канадську колегу про останні масштабні російські атаки на українські міста та їхні наслідки.

Окремо сторони обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та важливість забезпечення свободи судноплавства, що має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки.

"Я поінформував Аніту про останні масштабні російські атаки на українські міста та їхні наслідки. Ми також обговорили питання безпеки в Чорному морі та важливість забезпечення свободи судноплавства, що має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки", – йдеться в повідомленні с поширеному у соціальній мережі Х.

Крім того, міністри обговорили підготовку до наступної зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та шляхи посилення гуманітарної ініціативи: "обговорили підготовку до наступної зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та шляхи просування цієї надзвичайно важливої гуманітарної ініціативи".

Він зазначив, що під час переговорів сторони узгодили подальший розвиток взаємовигідного двостороннього партнерства між Україною та Канадою, а також майбутні контакти між лідерами двох країн і представниками зовнішньополітичних відомств.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2082917717875831057?s=46