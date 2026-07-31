Білецький заявив, що близько третини полонених російських військових є іноземцями

Близько третини військовополонених у складі російських військ є іноземними громадянами, яких РФ залучила до участі у війні проти України, заявив командир 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрій Білецький в інтерв'ю американській MAGA-блогерці Лорі Лумер.

"Десь на дану хвилину кожен третій полонений – це іноземець", – сказав Білецький, відповідаючи на запитання щодо залучення Росією іноземних громадян до бойових дій.

За його словами, серед іноземців, які воюють на боці РФ, є громадяни країн екваторіальної Африки, Індії, Пакистану, держав Близького Сходу та Латинської Америки.

"Це екваторіальна Африка, в меншій мірі Індія-Пакістан, Близький Схід, різні абсолютно держави, і Латинська Америка. Латинської Америки, мабуть, найменша серед них. В основному це Колумбія, інколи Венесуела", – зазначив командир корпусу.

Білецький розповів, що серед іноземців, які потрапляють у полон, є представники різних категорій – зокрема люди, пов'язані зі злочинними угрупованнями, а також колишні правоохоронці.

"В основному це або картелі, або колишні, навпаки, поліцейські", – сказав він.

За словами командира 3-го армійського корпусу, головною причиною, яка спонукає іноземців вступати до російської армії, є фінансова мотивація, а для частини громадян окремих країн також обіцянки переїзду до РФ та отримання російського громадянства.

Він також зазначив, що Росія залучає іноземних громадян до війни на тлі значних втрат та потреби у поповненні особового складу своїх військ.

