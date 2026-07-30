Білецький: Україна має шанси перемогти Росію завдяки ефективності та технологічній перевазі

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що Україна має шанси перемогти Росію попри її перевагу в живій силі, оскільки сучасна війна визначається не лише чисельністю військ, а й ефективністю, технологіями, якістю управління та стратегічними рішеннями.

За словами Білецького, історія воєн свідчить, що чисельна перевага не завжди забезпечує перемогу, оскільки результат залежить від ефективності армії, якості командування та здатності використовувати сучасні технології.

"Війни не так працюють, нелінійно. Якби війни працювали лінійно, всі країни підраховували б власні потенціали, і слабша країна автоматично б здавалася, не несучи ніяких втрат. Слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективност…Якщо Україна проявить, а останнім часом вона проявляє досить високу ефективність, як у глибинних ударах, так і на лінії втрат, то Україна має шанси перемогти Росію і", – заявив командир Третього армійського корпусу в інтерв'ю американській MAGA-блогерці Лорі Лумер, відповідаючи на запитання щодо перспектив завершення війни та позиції тих, хто вважає, що через перевагу РФ у ресурсах Україна має погодитися на мирну угоду.

Командир також наголосив, що сама перевага у кількості військовослужбовців не гарантує перемоги.

"Чисельні показники піхоти на лінії фронту з кожним тижнем стають менш значущими для результатів війни", – зазначив він, додавши, що дедалі більшого значення набувають технології та їх ефективне застосування.

Білецький заявив, що Україна вже погодилася на припинення бойових дій по нинішній лінії фронту, однак, за його словами, Росія висуває вимоги щодо передачі територій, які вона не змогла захопити: "Україна уже погодилася на зупинку війни по лінії фронту. Росіяни хочуть від нас територіальних поступок тих територій, які вони навіть не завоювали. Моє припущення, що за цими вимогами, якщо ми на них підемо, будуть наступні вимоги".

Окремо командир Третього армійського корпусу звернув увагу на значення українського бойового досвіду для союзників, зокрема Сполучених Штатів: "У України є безцінний або дуже дорогий актив – це бойовий досвід XXI сторіччя".

Він зазначив, що цей досвід охоплює різні сфери військової справи – від тактичної медицини до застосування безпілотних систем. За його словами, створення подібних напрацювань на полігонах потребувало б років та мільярдів доларів.

Білецький також заявив, що Україна могла б активніше передавати партнерам власні військові напрацювання: "Передача тим же Сполученим Штатам українського досвіду не відбувається в тих обсягах, які мають до кінця показати, наскільки це може підвищити ефективність, зберегти американський військовий бюджет і головне – зберегти солдатські життя в майбутніх конфліктах".

Говорячи про підтримку США, командир наголосив, що союз між країнами має ґрунтуватися на спільних інтересах.

"Я вірю, що ми можемо бути вдячними, я вірю, що ми можемо знайти спільні інтереси, інтереси для обох сторін, у першу чергу, і продовжити цей союз", – сказав Білецький.

Водночас він підкреслив, що Україна продовжить боротьбу навіть у разі припинення американської допомоги: "Навіть якщо Америка не буде допомагати Україні зовсім, ми все одно залишимося вдячними, і ми продовжимо свою боротьбу до кінця".

