Російська авіація вдарила по спальному району Краматорська: відомо про двох поранених

Російські війська завдали авіаудару по спальному мікрорайону Краматорська, попередньо скинувши чотири авіаційні бомби ФАБ-250, унаслідок атаки одне з влучань припало у багатоповерховий будинок, відомо про двох поранених.

"Краматорськ зазнав авіаудару. За попередньою інформацією, російські війська скинули чотири ФАБ-250 по спальному мікрорайону міста", – написав начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook.

За його словами, одне з влучань припало у багатоповерховий будинок: "Станом на 22:00 відомо про двох поранених – жінка та дівчина"

Джерело: https://www.facebook.com/share/18nqngoP8q/?mibextid=wwXIfr