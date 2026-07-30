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Російська авіація вдарила по спальному району Краматорська: відомо про двох поранених

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Російські війська завдали авіаудару по спальному мікрорайону Краматорська, попередньо скинувши чотири авіаційні бомби ФАБ-250, унаслідок атаки одне з влучань припало у багатоповерховий будинок, відомо про двох поранених.

"Краматорськ зазнав авіаудару. За попередньою інформацією, російські війська скинули чотири ФАБ-250 по спальному мікрорайону міста", – написав начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook.

За його словами, одне з влучань припало у багатоповерховий будинок: "Станом на 22:00 відомо про двох поранених – жінка та дівчина"

Джерело: https://www.facebook.com/share/18nqngoP8q/?mibextid=wwXIfr

#краматорськ #постраждалі #атака
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