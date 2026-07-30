Посол Естонії завершує дипломатичну місію в Україні – МЗС

Посол Естонської Республіки в Україні Аннелі Кольк завершує свою дипломатичну місію в Україні, під час зустрічі з нею міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував за віддану працю та допомогу Естонії Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Під час зустрічі з пані послом Естонської Республіки Аннелі Кольк, яка завершує свою дипломатичну місію в Україні, подякув за її віддану працю, а також за всю надану Естонією допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росії", – повідомив Сибіга у дописі, поширеному у Facebook.

Сибіга наголосив на важливості допомоги, яку Естонія надає Україні, зокрема військової, гуманітарної, енергетичної та іншої підтримки, а також відзначив підтримку використання заморожених російських активів для потреб України та активну участь Естонії у відбудові українських регіонів.

"Особливо цінуємо надання військової, гуманітарної, енергетичної та іншої допомоги Україні, підтримку використання заморожених російських активів для потреб України, а також активну участь у відбудові українських регіонів", – зазначив глава МЗС.

За його словами, Естонія почала надавати оборонну допомогу Україні ще до початку повномасштабної війни РФ. Показник обсягів військової допомоги з розрахунку на душу населення у 2,2% ВВП є одним із найбільших серед країн-партнерів.

Також Сибіга нагадав, що у 2023 році уряд Естонії ухвалив рішення про виділення Україні на щорічній основі до кінця 2027 року військової допомоги у розмірі не менше 0,25% від ВВП країни.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу координацію зусиль для зміцнення міжнародної підтримки України, посилення санкційного тиску на Росію, просування України на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі, а також розвиток співпраці на економічному й безпековому напрямах.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CooTkhKat/?mibextid=wwXIfr