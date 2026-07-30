Корецький: усі без винятку укриття мають бути невідкладно перевірені, а доступ до них – забезпечений

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив профільним міністерствам, службам, обласним військовим адміністраціям, зокрема Київській міській військовій адміністрації, а також органам місцевого самоврядування невідкладно перевірити всі укриття цивільного захисту щодо їхнього належного утримання та безперешкодного доступу громадян.

"Профільні Міністерства, служби спільно з обласними військовими адміністраціями, включно з Київською міською військовою адміністрацією та органами місцевого самоврядування у зонах своєї відповідальності невідкладно перевірять всі укриття цивільного захисту щодо їх належного утримання та безперешкодного доступу громадян. Всі – без винятку. Відповідні доручення отримали усі відповідальні посадові особи", – повідомив Корецький у Facebook.

За словами прем'єр-міністра, в умовах постійної загрози застосування балістичного озброєння доступ до укриттів має бути відкритий не лише після оголошення повітряної тривоги, а й тоді, коли про небезпеку вже відомо. У зв'язку з цим обласні військові адміністрації та міські адміністрації повинні діяти більш оперативно, виходячи з реальної потреби захисту населення.

"Доступ до укриттів повинен бути і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена. В умовах постійної загрози балістики обласні влади, міські адміністрації мають діяти більш оперативно та виходячи з реальної потреби захисту людей", – наголосив він.

Корецький також підкреслив, що проблема з доступом до укриттів є неприпустимою на п'ятому році повномасштабної війни, а забезпечення можливості завчасно й безперешкодно потрапити до захисних споруд, особливо за наявності загрози балістичних ударів, є персональною відповідальністю кожного посадовця.

"Не може на п'ятому році повномасштабної війни в українських містах взагалі виникати проблема з доступом до укриттів. Це неприпустимо. Люди повинні завжди мати можливість завчасно і безперешкодно потрапити до укриттів, особливо коли існує загроза по балістиці. І це персональна відповідальність кожного посадовця", – заявив прем'єр-міністр.