Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів п'яти держав і закликав посилити підтримку ППО

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Оману, Північної Македонії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Нідерландів та Франції, а також поінформував дипломатів про наслідки нічного російського удару по Україні, наголосивши на пріоритетності зміцнення протиповітряної оборони.

"Поінформував дипломатів про російський удар цієї ночі: було багато балістики і, на жаль, жертв. Навіть під час нашого спілкування з послами Росія продовжувала бити по наших містах і громадах. У таких обставинах ППО – це наш незмінний пріоритет. Кожен, хто може допомогти чи з пакетами ракет, чи з роботою над антибалістикою, безпосередньо допомагає захищати життя", – написав Зеленський у Телеграм-каналі.

За словами президента, під час зустрічей із кожним із новопризначених послів також було обговорено розвиток двосторонніх відносин між Україною та відповідними державами.

"Також обговорили з кожним двосторонні відносини між нашими державами. Дякую за підтримку України!" – зазначив глава держави.