Підозру повідомлено особі, що вимагала $1 млн за уникнення екстрадиції до РФ – САП

Антикорупційні органи повідомили про підозру особі, яка вимагала $1 млн за вирішення питання щодо уникнення екстрадиції до РФ та притягнення до кримінальної відповідальності, повідомила пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

"САП та НАБУ повідомили про підозру особі, яка вимагала 1 млн дол. США за сприяння у вирішенні питання щодо уникнення потерпілим екстрадиції до країни-агресора та притягнення його до кримінальної відповідальності. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України", йдеться у повідомленні САП у Телеграмі у четвер.

За даними слідства, Служба безпеки України провела обшук у помешканні громадянина, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. Після проведеного обшуку з громадянином зв'язалася особа, яка мала зв'язки у вищому керівництві СБУ, та повідомила, що за $1 млн може запобігти його екстрадиції до російської федерації, а також притягненню до кримінальної відповідальності. Кошти мали передаватися чотирма траншами по $250 тис. кожен.

Надалі особа, яка мала зв'язки в СБУ, отримала від потерпілого частину коштів у сумі $50 тис. Однак передавати їх правоохоронцям підозрюваний не планував – привласнив кошти разом зі знайомим потерпілого. Після цього особа, яка мала зв'язки з СБУ, продовжила вимагати решту суми, відкрито погрожуючи потерпілому фізичним насильством та обмеженням його законних прав у разі відмови передати кошти нібито для підкупу посадовців СБУ.

Проте залишок суми так і не було сплачено через певні обставини.