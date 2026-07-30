КМДА отримала звернення щодо проведення ходи в столиці у п'ятницю, нагадала про заборону масових зібрань та проінформувала поліцію

Письмове звернення щодо проведення у п'ятницю, 31 липня, ходи у центрі Києва задля висловлення думки щодо призначення міністра оборони надійшло до Київської міської державної адміністрації (КМДА), у відповідь на нього організатор отримав роз'яснення про діючу в Україні заборону проведення масових зібрань та акцій під час воєнного стану, а викладена у зверненні інформація була передана правоохоронцям.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" у відповідь на офіційний запит щодо заявок та дозволів на проведення в Києві анонсованої раніше ходи проти відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова повідомили в управлінні інформаційної політики та доступу до публічної інформації КМДА в четвер.

"Громадянину було надано письмову відповідь з роз'ясненнями щодо реалізації права на мирні зібрання під час правового режиму воєнного стану. Зокрема, організатора мирного зібрання поінформовано про те, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 24 лютого 2022 року було введено воєнний стан в Україні. Відповідно до частини другої статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод, зокрема, прав на проведення мирних зібрань, передбачених статтею 39 Конституції України. Відповідно до статті 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2015 № 389-VIII (зі змінами) в умовах запровадження правового режиму воєнного стану в Україні забороняється проведення масових зібрань та акцій", – йдеться в тексті відповіді.

Також організатора мирного зібрання повідомлено про те, що, відповідно до чинного указу голови держави, строк дії воєнного стану в Україні було продовжено до 2 серпня 2026 року.

"Відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства під час проведення мирних зібрань покладається на його організаторів, а контроль здійснюють відповідні правоохоронні органи", – наголосили у КМДА.

У Департаменті муніципальної безпеки КМДА зазначили, що правоохоронці згідно з законом "Про Національну поліцію" мають забезпечувати публічну безпеку і порядку у публічних місцях, і тому були проінформовані про заплановану ходу.

"Враховуючи викладене, письмове звернення від громадянина України щодо проведення 31.07.2026 мирного зібрання, в установленому порядку було доведено до відома Головного управління Національної поліції у м. Києві та Управління патрульної поліції у м. Києві для врахування під час виконання покладених на них повноважень щодо забезпечення публічної безпеки та порядку", – повідомили в КМДА.

Як повідомлялося, запрошення взяти участь у ході в центрі Києва в п'ятницю раніше опублікував колишній бойовий медик батальйону "Вовки да Вінчі" Дмитро Козятинський, який до того був ініціатором мітингів проти відставки Федорова, що проходили на площі Франка, та повідомляв про них КМДА. Втім раніше в той же день він закликав не виходити на такий мітинг у вівторок з міркувань безпеки.

"Закликаю Володимира Зеленського почути свій народ і продовжити діалог із Федоровим. Наприклад, дати Михайлу рік на проведення реформ, а далі приймати рішення залежно від результатів", – написав він у Facebook у вівторок.