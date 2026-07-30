Віткофф та Кушнер прибудуть до Києва на День Незалежності

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, ймовірно, відвідають Київ на День Незалежності, передає Радіо Свобода.

"Спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, ймовірно, відвідають Київ у другій половині серпня під час заходів до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу з посиланням на два джерела, знайомі з планами візиту", – йдеться у повідомленні мовника у Телеграмі у четвер увечері.

Раніше Financial Times писала, що Віткофф і Кушнер можуть уперше приїхати до Києва після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі.

Білий дім офіційно майбутній візит поки не підтверджував.