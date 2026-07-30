Стефанішина заявила, що Зеленський не обговорював із нею відставку з посади посла України у США – ЗМІ

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що президент Володимир Зеленський не обговорював з нею її відставку, повідомляє Суспільне.

"Він (Зеленський – ІФ-У) не просив мене про відставку, і насправді він не хоче, щоб я пішла [...]. Він хоче, щоб я залишалася на посаді. Тому що, по суті, ще до того, як я прибула сюди як посол, я підготувала план. [...] Ми працювали над ним, і, по суті, ми знаходимося там, де хотіли бути", —сказала вона під час пресконференції у Вашингтоні 30 липня.

Також, як повідомляє Суспільне, Стефанішина прокоментувала звинувачення з боку медіа у нібито "конфлікті інтересів" в Україні та недекларуванні майна. "Ви знаєте, що всі, хто знаходиться у близькому колі президента, піддаються підозрі в багатьох речах, і справді є спроба висунути звинувачення щодо того, як я декларувала своє майно. [...] Це абсолютно нормальний процес", – сказала очільниця українського диппредставництва у США.

Вона запевнила, що у разі потреби, готова повернутися до України та "представити свої аргументи" у цьому контексті. "Це буде публічно. Це не пов'язано з моєю офіційною посадою, чи з тим, що я використовувала під час своєї офіційної посади, чи з чимось пов'язаним з цим. Але водночас дискусія триває", – додала Стефанішина.

Головним претендентом на посаду посла України в США медіа та джерела у владі називають Рустема Умєрова. Президент Володимир Зеленський заявляв про важливість представництва на найвищому рівні та наявність пропозицій для нього.

Кандидатура Юлії Свириденко обговорювалася як потенційна, проте, за даними медіа, раніше вона не прийняла остаточно пропозицію очолити посольство. Раніше президент наголошував, що у Вашингтоні країну має представляти посадовець рівня міністра чи віцепрем'єра задля ефективної економічної та політичної співпраці.