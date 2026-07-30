Зеленський: Попередньо росіяни вдарили по Радушному ракетою з Північної Кореї

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за попередніми даними, Росія під час удару по селищу Радушне Криворізького району застосувала балістичну ракету виробництва Північної Кореї.

"По Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї – такі попередні дані. Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятись, але станом на зараз – це північнокорейська балістика", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

"Союз московських покидьків із божевільним режимом у Північній Кореї заради ракет, заради північнокорейського контингенту тут, в Європі, на наших кордонах, і заради вбивства наших українських дітей", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що міжнародна реакція на удар була, зокрема у вигляді співчуттів через загибель людей, крім того, "європейські країни заявили багато всього ще через російську ракету, яка влетіла на територію Польщі та розірвалася десь в полі під Любліном".

"Найголовніше – все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО й саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари й терор", – сказав президент.

За його словами, ключовим пріоритетом для України залишаються ракети для систем протиповітряної оборони, зокрема для Patriot, NASAMS, IRIS-T, Hawk та інших комплексів.

"Дуже розраховую, що всі партнери, і передусім наші американські партнери, наші друзі в Європі, будуть відчувати, що реальні людські життя залежать від того, чи допомагають вони нам, чи допомагають вони Україні", – наголосив Зеленський.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат перед тим в ефірі телемарафону повідомив, що під час обстрілу України в ніч на четвер окупанти застосували балістичні протикарабельні ракети "Онікс" і "Циркон", а також "Іскандер-М" і С-400 або KN-23 північнокорейського виробництва, не висловивши впевненості, але припустивши, що це були саме вони.

"Навіть північно-корейські ракети зараз з'явилися в зведеннях, тому що не відкидають наші чергові сили, наша розвідка вірогідність застосування саме цієї модифікації північно-корейської ракети, яка давненько вже у нас в зведеннях не проходила. Але сьогодні вона з'явилися", – сказав він.

Він зазначив, що ворог під час атак комбінує різні типи ракет разом з балістичними, які Україні зараз складно перехоплювати через дефіцит ракет. "Ворог розбавляє Іскандер-М, класичну балістику, з С-400 – це зенітна керована ракета, яка по повітрю має працювати, але б'ють по землі. Ну, і невідомо про КН-23 зараз, немає такої інформації, що це була чи ні, але не виключається", – розповів представник командування Повітряних сил.

Інгат додав, що окупанти "хочуть завдавати більше ударів балістикою, але самої балістики, очевидно, що немає в наявності достатньо, щоб завдавати з такою інтенсивністю, як це робиться останнім часом, тому, власне, вони міксують ці ракети". "Але нам від того не легше, треба звивати і ті, і ті, тому що небезпека від всіх цих ракет доволі велика", – наголосив він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський повідомив, що унаслідок удару російської балістичної ракети по житловому будинку в Радушному поблизу Кривого Рогу загинули батьки та троє дітей із родини Воронових, доля ще кількох членів сім'ї встановлюється. Президент назвав атаку "жахливим злочином російської війни проти України".

У ніч на 30 липня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

У Кривому Розі п'ятниця, 31 липня, оголошено днем жалоби за загиблою родиною, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.