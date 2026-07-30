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31 липня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблою родиною

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31 липня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблою родиною
Фото: https://ternopilcity.gov.ua

У Кривому Розі п'ятниця, 31 липня, оголошено днем жалоби за загиблою родиною, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Завтра, 31 липня, у Кривому Розі буде День жалоби за загиблими. Це день, коли ми зупинимося, щоб згадати тих, кого забрала ця страшна атака", – написав він у Телеграмі у четвер.

Як нагадав Вілкул, у Криворізькому районі вночі ворог завдав балістичного удару по Новопільській громаді. Ракета влучила у приватний житловий будинок.

"На цей час відомо про 6 загиблих – трьох дорослих і трьох дітей. Кілька людей вважаються безвісти зниклими, тому остаточну кількість загиблих поки назвати неможливо. Ще 9 людей отримали поранення. Шестеро з них зараз у лікарні. Серед постраждалих – двоє дітей, хлопчики 6 та 15 років. Їхній стан – середньої тяжкості. Усім надається необхідна допомога", – повідомив він

До акції приєднався Дніпро. "Дніпро приєднується до скорботи Криворізької громади та поділяє біль трагедії у селищі Радушне. Завтра у нашому місті також оголошено день жалоби", – повідомив мер міста Борис Філатов у Телеграмі.

 

 

#кривий_ріг #жалоба
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