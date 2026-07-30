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ЄС остаточно ухвалив рішення продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року – дипломат

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ЄС остаточно ухвалив рішення продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року – дипломат

Європейський союз остаточно ухвалив рішення продовжити ще на один рік – до березня 2028 року – тимчасовий захист для українців, які шукають захисту від війни, яку проти України веде Росія, окрім тих, хто має виконувати військові зобов'язання.

Про це журналістам у четвер в Брюсселі повідомив європейський дипломат.

За його словами, рішення було ухвалено за письмовою процедурою, яка була успішно завершена сьогодні, а тому захід можна вважати ухваленим.

Очікується, що рішення буде ухвалено в Офіційному журналі найближчими днями.

Як повідомлялося раніше, 15 липня країни ЄС погодилися продовжити тимчасовий захист, до березня 2028 року. Відповідно до ухваленого рішення, країни ЄС погодилися, що тимчасовий захист має надаватися лише тим, хто виконує свої військові зобов'язання в Україні, але це обмеження застосовуватиметься лише до нових заявників на тимчасовий захист.

Зокрема, на практиці, щоб отримати тимчасовий захист, особи, переміщені з України, повинні будуть довести виконання своїх військових зобов'язань. Наприклад, це можна зробити, пред'явивши паспорт зі штампом про виїзд, наданим українською владою, який підтверджує, що вони легально покинули Україну та, отже, виконують військові зобов'язання. Це також можна зробити, пред'явивши документ у паперовому або електронному форматі, який підтверджує звільнення або виконання військових зобов'язань.

#україна #біженці #єс
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