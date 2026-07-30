Шість підрозділів отримають екскаватори від Фонду Порошенка

Фонд Порошенка передав на фронт чергову партію екскаваторів для шести підрозділів, повідомив народний депутат, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

"На наше прохання компанія TDC збільшила обсяги виробництва – тепер ми виготовляємо три, чотири, а то й п'ять екскаваторів на місяць. Кожен екскаватор коштує понад 3 мільйони гривень, а ми вже поставляємо до війська другу сотню", – написав він у Facebook у четвер.

Як зазначив політик, екскаватори та мобільні пилорами потрібні для облаштування бойових позицій й будівництва непорушної стіни, "яка не пропустить ворога далі".

"Передаємо бойовим бригадам штурмові квадроцикли, генератори та зарядні станції для щоденного виконання бойових завдань. Вся ця техніка коштувала нам майже 22 мільйони гривень. Ця сума могла бути вдвічі більшою, якби не злочинні санкції", – додав Порошенко.