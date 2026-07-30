Зниклий безвісти в Херсонській області хлопець долучився до лав окупаційної армії – БД "Save Ukraine"

Громадянин України Олександр Мустяце із окупованого села Кринки Херсонської області, який перебуває в державному реєстрі "Діти війни" як зниклий безвісти, виявився військовослужбовцем російської армії, повідомив засновник та виконавчий директор благодійної організації "Save Ukraine", ексуповноважений з прав дітей (2014-2021рр) Микола Кулеба.

"Зникла безвісти дитина з Херсонщини воює проти України – саме такий випадок уперше встановила команда Back to Ukraine. На своїй сторінці він публікував фотографії у формі з символікою "Z", російським прапором та навіть з позицій, де воював проти України. Потім – у бандажі, ймовірно після поранення. З листопада минулого року його сторінка більше не оновлювалася. Дивлячись на це все, мені важко позбутися думки, що Росія могла спочатку відібрати в цього хлопця українське дитинство, а потім і саме життя", – написав Кулеба у Facebook в четвер.

Він зазначив, що для багатьох це може здаватися особистим вибором, але насправді "показує, що відбувається з українськими дітьми, які роками залишаються під російською окупацією". "Я регулярно спілкуюся з дітьми та родинами, яких нам вдається врятувати з окупованих територій. Вони розповідають, як ще з дитячого садка й школи їх привчають до культу армії, змушують брати участь у військово-патріотичних заходах, вступати до "Юнармії", вчать поводитися зі зброєю і переконують, що Україна – ворог. Для дитини, яка роками живе лише в такій реальності, війна стає не просто нормою, а обов'язком. Саме тому час в окупації працює проти наших дітей. Ми не маємо права втратити ще одне покоління", – наголосив колишній дитячий омбудсмен.

Кулеба закликав тих, хто залишається на тимчасово окупованій території та шукає можливість виїхати, звертатися по допомогу.

Село Кринки лежить на лівому березі Дніпра неподалік Херсона. Біля нього у 2022-24 роках ішли важки бої з десантуванням Сил оборони України, які на той момент вже закріпилися на правому березі.