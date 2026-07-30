У Києві почали демонтаж захисних конструкцій біля пам'ятника Лесі Українці

Комунальні служби Печерського району разом із сервісною компанією INWHITE розпочали роботи з демонтажу захисних конструкцій навколо пам’ятника Лесі Українці у Києві, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У Києві триває поетапна розконсервація пам’ятників, які на початку повномасштабного вторгнення були закриті захисними конструкціями. Сьогодні, 30 липня, комунальні служби Печерського району разом із сервісною компанією INWHITE розпочали роботи з демонтажу захисних конструкцій навколо пам’ятника Лесі Українці", йдеться у повідомленні КМДА на сайті у четвер.

"На початку повномасштабного вторгнення захист пам’ятників модульними конструкціями та мішками з піском був необхідним рішенням. Це дозволило мінімізувати ризики пошкодження від уламків і вибухових хвиль тогочасних уражень. Утім за понад 4 роки війни змінився характер загроз, а разом із ним – і підходи до збереження пам’ятників", – зазначив директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк.

Він пояснив, що нині Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети та інші засоби ураження великої потужності, які здатні руйнувати навіть залізобетонні конструкції. За таких умов захисні споруди з модульних конструкцій і мішків із піском уже не можуть забезпечити належний рівень захисту. А в разі потужної вибухової хвилі вони самі можуть стати джерелом додаткових механічних пошкоджень для пам’ятників. Водночас наразі не існує сертифікованих захисних споруд, які гарантували б ефективний захист монументів від сучасних засобів ураження.

Ще однією причиною перегляду підходів стали наслідки тривалого перебування пам’ятників під укриттями. Усередині конструкцій накопичується волога, руйнуються мішки з піском, а відсутність належної вентиляції сприяє розвитку грибків і біологічних уражень. Найбільшу загрозу це становить для пам’яток, виконаних із мармуру та інших природних матеріалів.

"Сьогодні захист пам’ятника – це не лише його "укриття". Це насамперед можливість постійно контролювати його технічний стан, своєчасно проводити профілактичні та реставраційні роботи. Саме такий підхід дає змогу максимально зберегти наші культурні надбання в умовах війни", – наголосив Анжияк.

За його словами, процес розконсервації вже почався. Раніше відкрили пам’ятник княгині Ользі, завершено очищення та необхідні роботи на пам’ятнику Миколі Лисенку. Вони виконувалися у взаємодії із Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією та сервісною компанією INWHITE.

Після завершення робіт біля пам’ятника Лесі Українці планують також розконсервувати пам’ятник засновникам Києва в Наводницькому парку.