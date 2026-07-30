Київська влада планує закупку продовольчих наборів на випадок надзвичайної ситуації взимку

Матеріальний резерв готується у Києві на найближчу зиму та відпрацьовується алгоритм дій міських служб у надзвичайній ситуації, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА) у четвер.

"Місто системно готується до осінньо-зимового періоду, враховуючи всі можливі сценарії. Наше завдання – завчасно сформувати необхідний матеріальний резерв, забезпечити продовольчу безпеку киян і відпрацювати чіткі алгоритми взаємодії всіх служб, щоб у разі надзвичайної ситуації допомога надходила людям максимально швидко", – зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський за підсумками засідання Координаційної ради з питань продовольчої безпеки та оперативного життєзабезпечення населення міста.

Як повідомляється, протягом найближчих 1-1,5 місяця Гуманітарний штаб Києва планує закупити й укомплектувати продовольчі набори (індивідуальні добові раціони), які стануть запасом для використання в умовах надзвичайних ситуацій. За даними КМДА, під час формування резерву врахували пропозиції громадськості та волонтерів, які мають практичний досвід роботи в кризових умовах.

У 2026 році частину запасів матеріального резерву було передано киянам, які потребують допомоги.

"Упродовж січня – липня 2026 року значні обсяги продуктів передали до РДА для приготування гарячих страв для населення і рятувальників. Також постраждалим передали близько 100 тонн продовольства та 500 тисяч одиниць товарів першої необхідності (ліхтарі, свічки, павербанки та одноразовий посуд та ін.). Крім того, місто забезпечило передачу 979 джерел енергопостачання до закладів освіти, охорони здоров’я, соцсфери, культури, об’єктів критичної інфраструктури та райдержадміністрацій. У межах програми "Теплий пакунок" для соціально вразливих категорій населення розподілили 250 тисяч одиниць промислових товарів", – розповіли у КМДА.