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Зеленський призначив Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації

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Зеленський призначив Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації
Фото: https://www.facebook.com/timurtkachenko/

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №676/2026 від 30 липня призначив Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації.

Відповідний документ оприлюднено на сайті Офісу президента у четвер.

Іншим указом президент увільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Руслана Олійника.

Як повідомлялося, 22 липня Кабінет міністрів погодив призначення Ткаченка головою КОДА.

17 липня Зеленський звільнив Ткаченка з посади глави Київської міської військової адміністрації.

16 липня Верховна Рада України призначила голову КОДА Миколу Калашника міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту.

#ткаченко_тимур #кода #голова
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