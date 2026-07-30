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Зеленський змінив дев'ятьох начальників Управління СБУ в регіонах – укази

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Зеленський змінив дев'ятьох начальників Управління СБУ в регіонах – укази

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення дев’ятьох начальників Управління Служби безпеки України і призначив нових керівників відповідними указами.

Зокрема, указом №654/2026 звільнено Вадима Онищенка з посади начальника Управління СБУ у Львівській області, указом №655/2026 – Михайла Петрова з посади начальника Управління СБУ в Чернівецькій області, указом №656/2026 – Костянтина Семенюка з посади начальника Управління СБУ в Полтавській області, указом №657/2026 – Олега Красношапку з посади начальника Управління СБУ в Сумській області.

Крім того, указом №658/2026 звільнено Юрія Погасія з посади начальника Управління СБУ в Черкаській області, указом №659/2026 – Василя Дем’янчука з посади начальника Управління СБУ в Тернопільській області, указом №660/2026 – Миколу Лисененка з посади начальника Управління СБУ в Миколаївській області, указом №661/2026 – Олександра Власенка з посади начальника Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим, а указом №662/2026 – Тамару Пашковську з посади начальника Управління роботи з особовим складом СБУ.

Водночас президент призначив нових керівників управління СБУ.

Указом №663/2026 Олега Шворака призначено начальником Управління СБУ в Чернівецькій області, указом №664/2026 Костянтина Семенюка – начальником Управління СБУ в Сумській області, указом №665/2026 Віталія Мригу – начальником Управління СБУ в Полтавській області, указом №666/2026 Андрія Литвина – начальником Управління СБУ в Черкаській області.

Також указом №667/2026 Ярослава Пилипа призначено начальником Управління СБУ у Львівській області, указом №668/2026 Олега Красношапку – начальником Управління СБУ в Тернопільській області, указом №669/2026 Олексія Голобородька – начальником Управління СБУ в Миколаївській області, указом №670/2026 Олександра Судика – начальником Управління СБУ в Житомирській області, указом №671/2026 Олександра Приходьона – начальником Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим.

#усбу #кадри
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