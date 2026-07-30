СБУ та Нацполіція протягом доби затримали виконавців обох терактів, які сталися в Одесі 28 липня

Служба безпеки України та Національна поліція затримали виконавців обох терактів, які сталися в Одесі 28 липня цього року – протягом доби було затримано трьох агентів РФ, які заклали саморобні бомби під авто військовослужбовця та цивільного мешканця, повідомила СБУ.

"Як з’ясувало розслідування, виконавцями першого вибуху виявилися двоє студентів місцевого технікуму, які на замовлення рашистів замінували автомобіль українського військовослужбовця. Крім цього, фігуранти облаштували поблизу "цілі" замасковану у коробці з-під соку відеокамеру з функцією віддаленого доступу для ворога", йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у четвер.

За допомогою замаскованого пристрою російські спецслужбісти відстежили наближення військового до машини і дистанційно підірвали її. Унаслідок детонації потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб було суттєво пошкоджено.

Також правоохоронці "по гарячих слідах" затримали виконавця ще одного резонансного теракту, який стався того ж дня у портовому місті. Ним виявився місцевий рецидивіст, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за торгівлю наркотиками.

Зловмисник заклав саморобну бомбу під автомобіль цивільного, який підробляв таксистом. За попередніми висновками експертизи, потужність вибухівки становила майже пів кілограма тротилу. За матеріалами справи, російські спецслужбісти дистанційно підірвали її під час руху машини, внаслідок чого водій загинув на місці, а пасажирка отримала тяжкі травми та була госпіталізована.

Встановлено, що всіх фігурантів рашисти завербували через Телеграм-канали з пошуку "легких" заробітків. Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони та змінні сім-картки із доказами роботи на ворога.

Наразі двом із фігурантів слідчі Служби безпеки вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще одному – за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зловмисники перебувають під вартою.