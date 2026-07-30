Зеленський призначив нового начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Федоріва начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, йдеться в указі від 30 липня.
Іншим указом Олену Воронову призначено начальником Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.
Як повідомлялось, начальником Центру спеціальних операцій "А" і тво глави СБУ був Євгеній Хмара, якого було призначено в.о. міністра оборони.
Федорів – бригадний генерал Служби безпеки України, учасник російсько-української війни. Герой України (2026р). Станом на липень 2022 року обіймав посаду начальника управління Центру Служби безпеки України.