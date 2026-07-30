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Понад 50 приватних будинків та промоб'єкт пошкоджені під час нічного обстрілу в Івано-Франківській області

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Понад 50 приватних будинків та промоб'єкт пошкоджені під час нічного обстрілу в Івано-Франківській області
Фото: Івано-Франківська ОВА

Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила про пошкодження одного промислового об’єкта, понад 50 приватних житлових будинків та дев’яти господарських споруд у Калуському та Івано-Франківському районах Івано-Франківської області внаслідок російського обстрілу в ніч на четвер.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. На місцях працюють усі відповідні служби та комісії, які проводять обстеження й визначають обсяги завданих збитків. Водночас комунікуємо з міжнародними донорами і благодійними організаціями, аби надати необхідну допомогу людям, чиє майно постраждало внаслідок ворожої атаки", – написала Онищук у Facebook.

За її словами, жителі області, чиє майно було пошкоджене внаслідок ворожого обстрілу, можуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету в межах Комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки після подачі відповідної заяви.

#івано_франківська #обстріл
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