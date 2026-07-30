У колонії на Буковині засуджених використовували як безоплатну робочу силу, фігурантам повідомлено про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику Сокирянської виправної колонії (Чернівецька обл.) та начальнику одного з відділень установ , що використовували засуджених як безоплатну робочу силу, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Працівники ДБР за сприяння керівництва Нацполіції повідомили про підозру начальнику Сокирянської виправної колонії № 67 у Чернівецькій області та начальнику одного з відділень установи. Вони передавали засуджених стороннім особам для безоплатної праці", - йдеться у повідомленні ДБР у Телеграмі у четвер.

За даними слідства, на початку 2026 року керівник колонії почав направляти окремих засуджених на роботи, не передбачені законодавством. Його підлеглий організовував незаконні виїзди чоловіків за межі установи – до приватних домоволодінь та інших об’єктів.

Засуджені рубали й пиляли дрова, завантажували та розвантажували деревину, укладали тротуарну плитку, прибирали території та виконували інші доручення. Посадовці залучали до робіт різних засуджених, щоб не викликати підозр. У такий спосіб начальник колонії намагався налагоджувати особисті зв’язки та вирішувати власні питання. Також засуджених використовували для облаштування подвір’їв працівників установи.

Відмовитися від безоплатної роботи вони фактично не могли, оскільки повністю залежали від адміністрації та побоювалися, що непокора може погіршити умови їхнього перебування в колонії.

25 липня 2026 року працівники ДБР провели обшуки. Під час слідчих дій одного із засуджених виявили за межами колонії, де він виконував неоплачувану роботу.

"Начальнику установи та його підлеглому повідомлено про підозру в передачі людей з метою експлуатації, вчиненій із використанням службового становища та уразливого стану потерпілих, за попередньою змовою групою осіб і щодо кількох осіб (ч. 2 ст. 149 КК України). Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї", йдеться у повідомленні ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.