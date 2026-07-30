Сибіга в розмові з румунською колегою закликав відновити обговорення захисту неба України

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною Цою, зокрема наголосив на необхідності відновити обговорення щодо всіх можливих способів захисту повітряного простору України за участю партнерів.

"Я подякував Румунії за її непохитну підтримку та солідарність з Україною, а також за принципову позицію після останнього масованого нічного удару Росії по нашій країні. Ми високо цінуємо важливий внесок Румунії у зміцнення безпеки в нашому регіоні", – йдеться у дописі Сибіги в Х.

Сторони обговорили вторгнення російської крилатої ракети в Польщу та висловили солідарність з польськими друзями.

"Я наголосив на необхідності відновити обговорення щодо всіх можливих способів захисту повітряного простору України за участю партнерів. Я поінформував колегу про безпекову ситуацію на місцях і підкреслив нагальну потребу прискорити всі рішення партнерів щодо надання додаткових спроможностей протиповітряної оборони напередодні зимового сезону", – зазначив Сибіга.

Очільники відомств також обговорили енергетичну співпрацю, регіональну безпеку та практичні кроки для зміцнення стійкості наших країн проти спільних загроз.

Особливу увагу вони приділили викликам, з якими стикається глобальна продовольча безпека внаслідок російського терору проти цивільного судноплавства в Чорному морі.

"Домовилися залишатися на зв’язку та продовжувати працювати разом для зміцнення нашого партнерства, посилення тиску на Росію та просування нашої спільної мети – безпечної, сильної та єдиної Європи", – резюмував Сибіга.